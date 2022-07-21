самые популярные смартфоны в России по данным операторов

Сотовые операторы назвали пятёрку самых популярных смартфонов в России. Статистикой поделилось издание «Известия» со ссылкой на статистику «Мегафона», МТС, Tele2 и Yota.





Самыми популярными брендами оказались Samsung, Xiaomi, Apple, Huawei и Realme. При этом доля смартфонов Xiaomi и Apple растёт, тогда как востребованность Huawei — падает, поскольку смартфоны компании не поддерживают сервисы и приложения Google.





Самым же популярным смартфоном у россиян оказался iPhone 11, дебютировавший осенью 2019 года. По данным «Мегафона», его используют 3% абонентов. Эта же модель на первом месте у абонентов МТС и Yota. Второе и третье места занимают Samsung Galaxy A12 (2,12%) и Honor 10 Lite (1,8%). iPhone 7 вылетел из Топ-5 у «Мегафона» и Yota. А вот у МТС он всё ещё сохраняет свои позиции, а полный Топ-5 выглядит так: iPhone 11, iPhone XR, Samsung Galaxy A51, Redmi 9A и iPhone 7.