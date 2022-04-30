Самые популярные смартфоны и планшеты у россиян – ценой от 25 до 40 тысяч рублей, а в первом квартале хитом стали ноутбуки. Статистика «Мегафона» и ретейлеров

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Как пишет ТАСС со ссылкой на опрос ретейлеров и операторов связи, в первом квартале текущего года наибольшим спросом у россиян пользовались умные колонки, устройства для системы «умного дома» и ноутбуки.





По словам директора по продажам сотового оператора «Мегафон» Давида Борзилова, в целом спрос на электронику в первом квартале текущего года был ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Так, продажи носимых устройств сократились на 2%, планшетов – на 6%. Спрос на смартфоны в январе и феврале демонстрировал рост, однако после 8 марта объем продаж начал снижаться», – рассказал Борзилов.

Он отметил, что клиенты точек продаж стали чаще покупать смартфоны и планшеты в ценовом диапазоне от 25 до 40 тысяч рублей. «Объемы продаж выросли в категориях роутеры, модемы 4G и умные колонки», – рассказал собеседник агентства. Так, продажи роутеров выросли на 16% к уровню 2021 года, модемы 4G и умные колонки показали рост в 10%.

В Ростелекоме отмечают стабильный спрос на роутеры и ТВ-приставки для подключения IPTV. Самый существенный рост за I квартал, как отметили в компании, показали продажи умных колонок «Маруся». Но финансовые и натуральные показатели продаж оборудования компания раскрыть отказалась.