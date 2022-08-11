Самые популярные автомобили-трёхлетки в России. Средняя цена сейчас — 1 690 000 рублей

Эксперты «Авито Авто» проанализировали динамику рынка автомобилей с пробегом в возрасте до трёх лет в России. Как показала статистика, во втором квартале 2022 года продажи в сегменте выросли на 1,6% по сравнению с первым кварталом.





По данным «Авито Авто», средняя стоимость трехлетнего автомобиля с пробегом во втором квартале 2022 года составила 1 690 000 рублей.

Лидером по доле продаж трехлетних автомобилей с пробегом во втором квартале 2022 года стала модель Lada Granta. На долю модели пришлось 7,48% продаж в сегменте «трехлеток». Вторую строчку рейтинга наиболее продаваемых «трехлеток» в России занимает Lada Vesta с долей в сегменте в 5,5%. Hyundai Solaris завоевал третье место в рейтинге (доля – 5,33%).

Замыкают пятерку лидеров модели Kia Rio и Toyota Camry (3,79% и 3,74% соответственно). Также в Топ-10 вошли Volkswagen Polo, Hyundai Creta, Skoda Rapid, Lada Largus и Kia K5.