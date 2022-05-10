Самые мощные мобильные процессоры в мире. Intel представила Alder Lake-HX

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Компания Intel представила свои самые производительные мобильные процессоры. Линейка Alder Lake-HX мало чем уступает настольным CPU, имея лишь некоторые отличия.
В первую очередь Alder Lake-HX отличаются от Alder Lake-H и настольных собратьев увеличенным до 55 Вт TDP. При этом старшие модели тут 16-ядерные, причём из семи CPU в линейке максимальное количество ядер имеют четыре. Правда, это объясняется тем, что и две модели Core i9, и старшие две модели Core i7 — это практически одинаковые CPU. Отличия в том, что Core i9-12950HX и Core i7-12850HX поддерживают функции vPro, а Core i9-12900HX и Core i7-12800HX при этом поддерживают полноценный разгон. В целом разгон доступен для всех моделей, но версии с vPro имеют ограниченную поддержку.
|Процессор
|Кол-во ядер/потоков
|Частоты, ГГц
|Кэш-память L3, МБ
|GPU
|Частота GPU, ГГц
|Core i9-12950HX
|16 (8+8)/24
|1,7-5,0
|30
|32 ядра
|1,55
|Core i9-12900HX
|16 (8+8)/24
|1,7-5,0
|30
|32 ядра
|1,55
|Core i7-12850HX
|16 (8+8)/24
|1,5-4,8
|25
|32 ядра
|1,45
|Core i7-12850HX
|16 (8+8)/24
|1,5-4,8
|25
|32 ядра
|1,45
|Core i7-12650HX
|14 (6+8)/20
|1,5-4,7
|24
|32 ядра
|1,45
|Core i5-12600HX
|12 (4+8)/16
|1,8-4,6
|18
|32 ядра
|1,35
|Core i5-12450HX
|8 (4+4)/12
|1,8-4,4
|12
|16 ядер
|1,3
Отдельно можно выделить Core i5-12450HX, у которого всего восемь ядер, а iGPU урезан вдвое относительно остальных. Само собой, такой процессор во многих задачах уступит текущим моделям Alder Lake с большим количеством ядер и с меньшим TDP.
Intel, конечно, приводит диаграммы, где её новинки намного быстрее Ryzen 6000, но компания тактично умалчивает о разнице в энергопотреблении. Впрочем, Alder Lake-HX — это CPU для максимальной производительности, и прожорливость является следствием этого.