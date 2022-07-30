Самые качественные изображения российской орбитальной станции. На финальном этапе развертывания она будет значительно больше российского сегмента МКС

На этой неделе в журнале «Русский космос» вышло большое интервью генерального конструктора РКК «Энергия» им. С. П. Королева Владимира Алексеевича Соловьева. Он много всего интересного рассказывает о будущей Российской орбитальной служебной станции, а интервью сопровождают изображения РОСС – самые качественные из тех, что доступны на данный момент.





Надо сказать, что схемы РОСС на первом и втором этапе развертывания публиковал весной еще Дмитрий Рогозин, но сейчас можно рассмотреть станцию в деталях – и не только её саму целиком, но и служебные модули – вроде узлового и шлюзового.





Первым в 2028 году запустят научно-энергетический модуль. После этого к нему на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный будут запущены в одной связке узловой и шлюзовой модули. Узловой модуль с шестью стыковочными узлами будет почти аналогичен узловому модулю «Причал», который в прошлом году был доставлен на МКС. Шлюзовой модуль предоставляет возможность выхода из него для работ в открытом космосе.





После стыковки в 2028 г. узлового модуля с Байконура на корабле «Союз» к РОСС отправится первый экипаж. Он сможет расконсервировать станцию и начать первые исследования и эксперименты. По возвращении экипажа на Землю РОСС будет работать в автоматическом режиме. Затем к станции должен прибыть базовый модуль такого же типоразмера, что и НЭМ, с такими же мощными солнечными батареями. Комплект батарей, размещенных на НЭМе и базовом модуле, позволит выработать электрическую мощность до 55 кВт, что даст хороший энергетический потенциал, достаточный для разных энергоемких наблюдений и экспериментов. На базовом модуле, вероятнее всего, как и на НЭМе, будут установлены две каюты и туалет для космонавтов. Это позволит создать комфортные условия для экипажа из четырех человек. При этом РОСС достигнет массы около 55 тонн и будет иметь герметичный объем 217 м3. На этом первый этап развертывания закончится.





На втором этапе, который предполагается начать в 2030 г., к станции будут присоединены еще два крупных модуля: целевой и производственный. Кроме того, на РОСС будет доставлена частично герметичная платформа обслуживания космических аппаратов, на которой можно будет переоснащать, дозаправлять и вновь отправлять на орбиты новые спутники.

В производственном модуле можно будет проводить эксперименты в области космических технологий, космического материаловедения, связанные с отработкой методов получения полупроводниковых кристаллов, пленок, в том числе с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. В этом модуле будут храниться комплектующие, производиться сборка и тестирование автоматических аппаратов. Он также позволит осуществлять работы по подготовке, настройке и ремонту испытуемых образцов перспективной аппаратуры.





Целевой модуль будет укомплектован внешними универсальными рабочими местами и – для подключения научной аппаратуры – внутренними универсальными стойками, связанными с высокопроизводительным компьютером сетью для обмена информацией и ее хранения. В зависимости от состава научной программы на этот модуль можно будет доставлять оборудование, предназначенное для исследований в различных областях знаний – космической медицине, биотехнологии, материаловедении, космических технологиях, для визуально-инструментальных наблюдений Земли, для образовательных экспериментов и так далее. Иными словами, будет реализован новый

К концу второго этапа масса станции достигнет примерно 122 тонн, а гермообъем – 505 м3, и по этим показателям РОСС существенно превысит российский сегмент МКС. Предполагается, что космонавты и грузы на этом этапе будут доставляться на орбиту и возвращаться с орбиты на Землю грузопассажирским кораблем «Орёл», запускаемым с космодрома Восточного ракетой-носителем «Ангара-А5М».