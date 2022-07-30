Технологии0

Самые качественные изображения российской орбитальной станции. На финальном этапе развертывания она будет значительно больше российского сегмента МКС

Самые качественные изображения российской орбитальной станции. На финальном этапе развертывания она будет значительно больше российского сегмента МКС

На этой неделе в журнале «Русский космос» вышло большое интервью генерального конструктора РКК «Энергия» им. С. П. Королева Владимира Алексеевича Соловьева. Он много всего интересного рассказывает о будущей Российской орбитальной служебной станции, а интервью сопровождают изображения РОСС – самые качественные из тех, что доступны на данный момент.


Надо сказать, что схемы РОСС на первом и втором этапе развертывания публиковал весной еще Дмитрий Рогозин, но сейчас можно рассмотреть станцию в деталях – и не только её саму целиком, но и служебные модули – вроде узлового и шлюзового.

Самые качественные изображения российской орбитальной станции. На финальном этапе развертывания она будет значительно больше российского сегмента МКС

Первым в 2028 году запустят научно-энергетический модуль. После этого к нему на ракете «Ангара-А5М» с космодрома Восточный будут запущены в одной связке узловой и шлюзовой модули. Узловой модуль с шестью стыковочными узлами будет почти аналогичен узловому модулю «Причал», который в прошлом году был доставлен на МКС. Шлюзовой модуль предоставляет возможность выхода из него для работ в открытом космосе.

Самые качественные изображения российской орбитальной станции. На финальном этапе развертывания она будет значительно больше российского сегмента МКС

После стыковки в 2028 г. узлового модуля с Байконура на корабле «Союз» к РОСС отправится первый экипаж. Он сможет расконсервировать станцию и начать первые исследования и эксперименты. По возвращении экипажа на Землю РОСС будет работать в автоматическом режиме. Затем к станции должен прибыть базовый модуль такого же типоразмера, что и НЭМ, с такими же мощными солнечными батареями. Комплект батарей, размещенных на НЭМе и базовом модуле, позволит выработать электрическую мощность до 55 кВт, что даст хороший энергетический потенциал, достаточный для разных энергоемких наблюдений и экспериментов. На базовом модуле, вероятнее всего, как и на НЭМе, будут установлены две каюты и туалет для космонавтов. Это позволит создать комфортные условия для экипажа из четырех человек. При этом РОСС достигнет массы около 55 тонн и будет иметь герметичный объем 217 м3. На этом первый этап развертывания закончится.

Самые качественные изображения российской орбитальной станции. На финальном этапе развертывания она будет значительно больше российского сегмента МКС

На втором этапе, который предполагается начать в 2030 г., к станции будут присоединены еще два крупных модуля: целевой и производственный. Кроме того, на РОСС будет доставлена частично герметичная платформа обслуживания космических аппаратов, на которой можно будет переоснащать, дозаправлять и вновь отправлять на орбиты новые спутники.

В производственном модуле можно будет проводить эксперименты в области космических технологий, космического материаловедения, связанные с отработкой методов получения полупроводниковых кристаллов, пленок, в том числе с помощью молекулярно-лучевой эпитаксии. В этом модуле будут храниться комплектующие, производиться сборка и тестирование автоматических аппаратов. Он также позволит осуществлять работы по подготовке, настройке и ремонту испытуемых образцов перспективной аппаратуры.

Самые качественные изображения российской орбитальной станции. На финальном этапе развертывания она будет значительно больше российского сегмента МКС

Целевой модуль будет укомплектован внешними универсальными рабочими местами и – для подключения научной аппаратуры – внутренними универсальными стойками, связанными с высокопроизводительным компьютером сетью для обмена информацией и ее хранения. В зависимости от состава научной программы на этот модуль можно будет доставлять оборудование, предназначенное для исследований в различных областях знаний – космической медицине, биотехнологии, материаловедении, космических технологиях, для визуально-инструментальных наблюдений Земли, для образовательных экспериментов и так далее. Иными словами, будет реализован новый

К концу второго этапа масса станции достигнет примерно 122 тонн, а гермообъем – 505 м3, и по этим показателям РОСС существенно превысит российский сегмент МКС. Предполагается, что космонавты и грузы на этом этапе будут доставляться на орбиту и возвращаться с орбиты на Землю грузопассажирским кораблем «Орёл», запускаемым с космодрома Восточного ракетой-носителем «Ангара-А5М».

космос роскосмос
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.