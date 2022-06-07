Самые грандиозные строения/проекты в СССР

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Дворец Советов – плод любви… thetrain228



Instruction

1. Башня Никитина — Травуша 4000 (проект) — один из высочайших когда-либо спроектированных небоскрёбов. Его расчётная высота составляет 4000 м[2]. Проект был разработан для Японии в 1966—1969 годах в ЦНИИЭП им. Б. С. Мезенцева коллективом под руководством главного конструктора Останкинской телебашни доктора технических наук Н. В. Никитина и ведущего инженера, кандидата технических наук В. И. Травуша. Работа над проектом была начата 9 августа 1966 года по заказу японской компании (владелец Мицусиба).

Конструкция была спроектирована в виде четырёхъярусной стальной сетчатой конической несущей оболочки. Высота каждого яруса составляла 1000 м. Диаметр основания небоскрёба — 800 м. Нижнее основание башни по проекту представляло собой цилиндр высотой 100 м, входящий в состав первого яруса. Фундамент был спроектирован из предварительно напряжённого железобетона. Конструкция небоскрёба была рассчитана с учётом предельно возможной величины ураганного ветра и предельного уровня землетрясений на территории Японии.

В дальнейшем работа над проектом столкнулась с организационными трудностями. Госстрой СССР ответил отказом на запрос японцев отправить Н. В. Никитина в командировку в Токио. К сентябрю 1967 года японская сторона получила детальную проектную проработку небоскрёба. Работа по проекту была остановлена в январе 1969 года после требования японской стороны уменьшить расчётную высоту башни сначала до 2 километров, потом до 550 метров, потом и вовсе отказалась.

2. Дворе́ц Сове́тов — неосуществлённый проект строительства высотного административного здания в Москве для проведения сессий Верховного Совета СССР и массовых демонстраций. По плану архитектора Бориса Иофана, высота Дворца Советов вместе с венчающей его стометровой статуей Владимира Ленина составляла 415 м. Дворец должен был стать центром новой советской Москвы и самым высоким зданием в мире, символизирующим победу социализма. Проектирование и начало строительства дворца ознаменовало переход к сталинскому ампиру в советской архитектуре.

В 1931 году на месте предполагаемого строительства Дворца Советов был взорван храм Христа Спасителя, подготовительные работы начались уже на следующий год. Фундамент дворца был завершён в 1939-м, но из-за начала Великой Отечественной войны проект заморозили. В 1941—1942 годах стальные конструкции Дворца Советов были демонтированы и использованы во время обороны Москвы для сооружения мостов.

Конкурс на проектирование Дворца Советов проводился в 1956—1958 годах, для него был заготовлен другой участок на юго-западе Москвы. Однако и эти планы не были реализованы. В 1960 году в фундаменте изначального Дворца Советов открылся самый большой в мире открытый зимний бассейн «Москва», который проработал до 1990-х, после его закрытия на этом месте был восстановлен храм

3. Пансиона́т «Дру́жба» — пансионат на 400 мест, расположенный в Курпатах в городском округе Ялта Республики Крым по адресу ул. Алупкинское шоссе, 12, построенный к 1985 году под руководством коллектива архитекторов института «Курортпроект» под руководством И. А. Василевского. В 1980 году руководителями профсоюзов СССР и Чехословакии было принято решение о совместном строительстве пансионата «Дружба» в Крыму для трудящихся двух стран. Под строительство пансионата был выделен сложный с участок с 40-¬градусным уклоном между дорогой и уникальным Золотым пляжем. Место под строительство было с разломом земной коры и наличием оползня, а также характеризовалось сейсмичностью в 9 баллов. Авторским коллективом “Курортпроекта” в 1978—1980 годах был разработан особый проект здания. Была предложена устойчивая конструкция на трёх башенных опорах, которые передавали нагрузку от здания скале.



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