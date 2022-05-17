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    Samsung ждала полгода, чтобы выпустить на рынок первый в мире 240-герцевый монитор 4K. Odyssey Neo G8 вскоре появится в продаже

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Samsung ждала полгода, чтобы выпустить на рынок первый в мире 240-герцевый монитор 4K. Odyssey Neo G8 вскоре появится в продаже

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    Ещё в начале года Samsung представила Odyssey Neo G8 — первый в мире игровой монитор с разрешением 4K UHD и кадровой частотой 240 Гц. 


    Несмотря на то, что прошло уже почти полгода, монитор пока так и не вышел на рынок, но вскоре всё же должен. 

    Судя по сообщению Samsung в Twitter, монитор скоро появится в продаже. Правда, никакого намёка на дату запуска нет, а цена и вовсе пока остаётся тайной. Впрочем, дешёвым устройство точно не будет. 

    Напомним, Odyssey Neo G8 оснащён изогнутой панелью Quantum Mini LED диагональю 32 дюйма с разрешением 3840 х 2160 пикселей. Радиус кривизны составляет 1000 мм. Монитор поддерживает AMD FreeSync Premium Pro, HDR10+ и Nvidia G-Sync. Максимальная яркость заявлена равной 2000 кд/м2.  

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