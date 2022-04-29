    В тренде

    Samsung, Xiaomi и Huawei – самые часто ремонтируемые смартфоны в России в 2022 году

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Samsung, Xiaomi и Huawei – самые часто ремонтируемые смартфоны в России в 2022 году

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Как пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование Pedant, проведенное с конца февраля по середину апреля, россияне чаще всего сдавали в сервисные центры смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei. При этом отмечается, что с февраля количество заказов в сервисных центрах на починку телефонов всех марок увеличилось на 31%.


    Самыми востребованными услугами в ремонте оказались замена аккумулятора и динамиков. Чуть менее актуальными для владельцев смартфонами оказались замена разъема для зарядки, фронтальной или задней камеры и ремонт экрана.

    Согласно исследованию, чаще всего за ремонтом в этот период обращались жители Москвы, Самары, Санкт-Петербурга, Челябинска и Екатеринбурга.

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »