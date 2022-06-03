Samsung выпустит Galaxy Z Fold «для бедных». Компания может вывести на рынок более доступную модель с гибким экраном

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Компания Samsung в этом году выпустит складные смартфоны Galaxy Z Fold4 и Flip4, на которые делает большие ставки. Но, возможно, корейский гигант выведет на рынок совершенно новую модель с гибким экраном.





Слухи говорят о том, что модель может стать частью линейки Galaxy A, хотя это и немного странно. Также есть версия, что речь идёт о модели Galaxy Z Fold Lite.

На самом деле слухи об удешевлённом гибком смартфоне Samsung ходят уже пару лет, но пока компания ничего подобного не представила, и не факт, что ей сейчас нужна такая модель, учитывая отличные продажи того же Flip3 с ценой 1000 долларов.

Но, возможно, время расширять линейку всё же настало. Как бы там ни было, пока это лишь слухи от источников, надёжность которых проверить нельзя, поэтому к информации стоит относиться соответственно.