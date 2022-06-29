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Samsung выпустила смартфон, подобных которому не предлагает ни Xiaomi, ни Huawei, ни Realme. Представлен защищённый Galaxy XCover6 Pro со съёмным аккумулятором

Samsung выпустила смартфон, подобных которому не предлагает ни Xiaomi, ни Huawei, ни Realme. Представлен защищённый Galaxy XCover6 Pro со съёмным аккумулятором

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Компания Samsung представила защищённый смартфон Galaxy XCover6 Pro. Производитель пока не раскрыл цену, но ранее были слухи о 600 евро. В продаже аппарат появится в июле. 


В отличие от многих своих предшественников, Galaxy XCover6 Pro предлагает далеко не самые базовые характеристики. Сердцем тут служит Snapdragon 778G, то есть XCover6 Pro производительнее большинства смартфонов Samsung линейки Galaxy A. 

У аппарата имеется 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, которую можно расширить картами microSD, 50-мегапиксельная основная камера, сверхширик разрешением 8 Мп, фронтальная камера разрешением 13 Мп, а также экран IPS диагональю 6,6 дюйма разрешением Full HD+ с поддержкой 120 Гц. Прикрыт дисплей новейшим стеклом Glass Victus+, но, вероятно, поверх наклеена плёнка, как это обычно бывает у защищённых смартфонов. 

Ёмкость аккумулятора невелика по современным меркам и составляет 4050 мА•ч, но зато аккумулятор у аппарата съёмный, то есть его можно заменить самостоятельно, просто открыв заднюю крышку. Более того, поддерживается горячая замена.  

Также стоит отметить порт USB-C 3.2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, две настраиваемые кнопки и поддержку DeX. Что касается защиты, речь идёт об IP68 и стандарте MIL-STD-810H.  

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samsung
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