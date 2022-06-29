Samsung выпустила смартфон, подобных которому не предлагает ни Xiaomi, ни Huawei, ни Realme. Представлен защищённый Galaxy XCover6 Pro со съёмным аккумулятором

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Компания Samsung представила защищённый смартфон Galaxy XCover6 Pro. Производитель пока не раскрыл цену, но ранее были слухи о 600 евро. В продаже аппарат появится в июле.





В отличие от многих своих предшественников, Galaxy XCover6 Pro предлагает далеко не самые базовые характеристики. Сердцем тут служит Snapdragon 778G, то есть XCover6 Pro производительнее большинства смартфонов Samsung линейки Galaxy A.

У аппарата имеется 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флэш-памяти, которую можно расширить картами microSD, 50-мегапиксельная основная камера, сверхширик разрешением 8 Мп, фронтальная камера разрешением 13 Мп, а также экран IPS диагональю 6,6 дюйма разрешением Full HD+ с поддержкой 120 Гц. Прикрыт дисплей новейшим стеклом Glass Victus+, но, вероятно, поверх наклеена плёнка, как это обычно бывает у защищённых смартфонов.

Ёмкость аккумулятора невелика по современным меркам и составляет 4050 мА•ч, но зато аккумулятор у аппарата съёмный, то есть его можно заменить самостоятельно, просто открыв заднюю крышку. Более того, поддерживается горячая замена.

Также стоит отметить порт USB-C 3.2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, две настраиваемые кнопки и поддержку DeX. Что касается защиты, речь идёт об IP68 и стандарте MIL-STD-810H.