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Samsung снова впереди всех. Компания выпустила августовский патч безопасности сразу для трёх флагманских линеек

Samsung снова впереди всех. Компания выпустила августовский патч безопасности сразу для трёх флагманских линеек

Компания Samsung раньше всех на рынке выпустила августовский патч безопасности для своих смартфонов. Причём сразу для трёх флагманских линеек: Galaxy S20, S21 и S22.  


Сегодня обновления, включающие патч безопасности, стали получать владельцы указанных смартфонов в Германии. Обычно долго ждать пользователям из других стран не приходится. Августовский патч безопасности устраняет десятки уязвимостей, так что он весьма важен.  

Samsung в последние годы порой опережает даже Google, выпуская патчи безопасности раньше и предлагая более длительную поддержку для своих флагманов, хотя буквально три-четыре года назад Samsung в этом вопросе была чуть ли не хуже всех.  

samsung
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RusNewsToday24
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