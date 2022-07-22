Samsung снова объединилась с AMD для создания нового продукта. Представлено второе поколение SmartSSD

Компания Samsung представила новый продукт, созданный совместно с AMD. И на сей раз это вовсе не GPU или SoC.
Речь идёт о втором поколении новаторского, как говорит сама компания, SmartSSD. Сама Samsung говорит о продукте, как о вычислительном хранилище. По факту же это твердотельный накопитель с собственной FPGA. Первое поколение использовало FPGA Xilinx, второе также использует разработку этой компании, но, напомним, она уже принадлежит AMD.
FPGA нужна накопителю для ускорения работы системы и уменьшении зависимости от CPU или GPU.
В отличие от существующих твердотельных накопителей, Samsung SmartSSD может обрабатывать данные напрямую, тем самым сводя к минимуму передачу данных между процессором, графическим процессором и оперативной памятью. Эта технология позволяет избежать узких мест, которые часто возникают при перемещении данных между устройствами хранения и ЦП, что приводит к заметному повышению производительности системы и гораздо более высокой энергоэффективности.
Используя программное обеспечение и интеллектуальную собственность, Samsung SmartSSD второго поколения обеспечивает гораздо более эффективную обработку данных. По сравнению с обычными твердотельными накопителями для центров обработки данных время обработки запросов к базе данных, требующих интенсивного сканирования, может быть сокращено более чем на 50 %, энергопотребление — до 70%, а загрузка ЦП — до 97%