Samsung снова объединилась с AMD для создания нового продукта. Представлено второе поколение SmartSSD

Компания Samsung представила новый продукт, созданный совместно с AMD. И на сей раз это вовсе не GPU или SoC.





Речь идёт о втором поколении новаторского, как говорит сама компания, SmartSSD. Сама Samsung говорит о продукте, как о вычислительном хранилище. По факту же это твердотельный накопитель с собственной FPGA. Первое поколение использовало FPGA Xilinx, второе также использует разработку этой компании, но, напомним, она уже принадлежит AMD.

FPGA нужна накопителю для ускорения работы системы и уменьшении зависимости от CPU или GPU.