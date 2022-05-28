Samsung снова не сможет преодолеть отметку в 300 млн проданных за год смартфонов. Компания сокращает производство

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Компания Samsung, как и ряд других, испытывает трудности на рынке смартфонов в этом году. Согласно свежим данным, производитель решил сократить производство.





Если точнее, говорится о сокращении на 30 млн смартфонов по итогам текущего года, что составляет примерно 10%. Samsung планировала реализовать в этом году около 310 млн аппаратов, то есть теперь её планы сократились до 280 млн.

При этом, если та же Apple, согласно имеющимся данным, сокращает производство не самых дорогих моделей, включая новый iPhone SE, Samsung сократит выпуск как среднебюджетных смартфонов, так и флагманов.

Аналитики теперь ожидают и ощутимого спада роста рынка смартфонов в целом, так как Samsung и Apple — лидеры этого рынка, и их коррекция объёмов производства ощутимо скажется на всём рынке.