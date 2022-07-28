Samsung продолжит использовать SoC Snapdragon в своих флагманах ещё минимум семь лет. Компании продлили своё соглашение о сотрудничестве

Компании Qualcomm и Samsung продлили своё соглашение о сотрудничестве ещё на семь лет, до 2030 года.





Лицензионное соглашение касается множества технологий. Это и 3G/4G/5G, и будущие решения с 6G, и многое другое. Кроме того, компании договорились о расширении сотрудничества касательно платформ Snapdragon во флагманских смартфонах корейского гиганта, а также в ПК, планшетах и прочих устройствах.

Сегодня мы уже говорили о том, что Qualcomm фактически подтвердила, что линейка Galaxy S23 будет основана только на новой SoC Snapdragon. При этом пока рано говорить, что Samsung вообще отказалась от собственных топовых SoC Exynos на следующие семь лет.