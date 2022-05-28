Samsung представила смартфон Galaxy M23 5G с ценой свыше 400 долларов, но относительно цены переживать не стоит

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Компания Samsung без лишнего шума вывела на рынок ещё один смартфон — Galaxy M23 5G.





Пока новинка представлена только в Бразилии, поэтому её цена в 415 долларов не должна пугать потенциальных покупателей в других странах. Из-за особенностей налогообложения Бразилии электроника там очень дорогая. К примеру, Galaxy S22 Ultra там стоит более 1800 долларов.

Таким образом, нас сейчас больше всего интересуют параметры. В частности, платформа Snapdragon 750G в основе, которая порадует сторонников SoC Qualcomm.

Также аппарат получил 6 ГБ ОЗУ, объём флэш-памяти компания не раскрывает. Новинка предлагает 120-герцевый дисплей диагональю 6,6 дюйма, главную камеру разрешением 50 Мп и аккумулятор ёмкостью 5000 мА•ч с 25-ваттной зарядкой. В итоге Galaxy M23 5G весьма похож на Galaxy A23, но у новинки есть поддержка 5G, чуть более производительная платформа и выше частота экрана.