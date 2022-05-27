Samsung постепенно прекращает выпуск кнопочных телефонов. Компания сворачивает такой бизнес в Индии

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Компания Samsung собирается прекратить выпуск кнопочных телефонов в Индии.





Источник называет этот бизнес компании крупномасштабным, но малоценным. Последняя партия таких телефонов будет произведена компанией Dixon в декабре, то есть в продаже они ещё будут как минимум в течение первого квартала следующего года.

Понять логику Samsung легко, если взглянуть на статистику. Дело в том, что продажи кнопочных телефонов компании в Индии составляют 20% от её общих продаж телефонов, но это в количественном выражении. В денежном же это лишь 1%, так как такие устройства крайне дёшевы.

Второй аспект заключается в том, что Samsung теряет долю рынка кнопочных телефонов в Индии. Ещё недавно она была лидером, а сейчас уже опустилась на третье место с долей 12%.

К тому же источник говорит о некой государственной программе, в рамках которой иностранные компании могут рассчитывать на некие преференции, только если производят телефоны с ценой от 15 000 рупий (около 193 долларов). На этом фоне для Samsung вполне логично отказаться от направления, в котором ни одно устройство даже близко не подбирается к этой отметке.