Samsung показала смартфоны нового поколения со складными и выдвижными экранами

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Впервые за три года проходит выставка Display Week, и Samsung является ключевым участником со своим новым поколением складных и выдвижных OLED-экранов. Помимо стандартных складных смартфонов, Samsung приготовила много интересного.
Источник пишет, у Samsung уже есть несколько прототипов, которые она привезла на выставку:
- Samsung Flex Bar: горизонтальное разделение, как в линейке Z Flip
- Samsung Flex Square: вертикальное разделение, как в серии Z Fold
- Samsung Flex G: складывающееся втрое устройство, края которого перекрывают друг друга. Экран можно сгибать внутрь или наружу
- Samsung Flex S: более простая складывающаяся втрое конструкция с тремя равными частями
- Samsung Flex Note: складной ноутбук, половинку которого можно использовать как экран или область ввода
- Samsung Flex Slide: выдвижной дисплей, может растягиваться по вертикали или горизонтали
- Samsung Flex Roll: сворачиваемое устройство отображения, в котором большую часть экрана можно свернуть, когда оно не нужно
В частности, Samsung продемонстрировала 6,7-дюймовый вертикальный слайдер, экран которого выдвигается вверх, а также горизонтальный слайдер, у которого размер экрана увеличивается с 8,1 до 12,4 дюйма.
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