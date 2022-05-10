Samsung показала смартфоны нового поколения со складными и выдвижными экранами

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Впервые за три года проходит выставка Display Week, и Samsung является ключевым участником со своим новым поколением складных и выдвижных OLED-экранов. Помимо стандартных складных смартфонов, Samsung приготовила много интересного.





Источник пишет, у Samsung уже есть несколько прототипов, которые она привезла на выставку:

Samsung Flex Bar: горизонтальное разделение, как в линейке Z Flip

Samsung Flex Square: вертикальное разделение, как в серии Z Fold

Samsung Flex G: складывающееся втрое устройство, края которого перекрывают друг друга. Экран можно сгибать внутрь или наружу

Samsung Flex S: более простая складывающаяся втрое конструкция с тремя равными частями

Samsung Flex Note: складной ноутбук, половинку которого можно использовать как экран или область ввода

Samsung Flex Slide: выдвижной дисплей, может растягиваться по вертикали или горизонтали

Samsung Flex Roll: сворачиваемое устройство отображения, в котором большую часть экрана можно свернуть, когда оно не нужно

В частности, Samsung продемонстрировала 6,7-дюймовый вертикальный слайдер, экран которого выдвигается вверх, а также горизонтальный слайдер, у которого размер экрана увеличивается с 8,1 до 12,4 дюйма.