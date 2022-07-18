Samsung планирует продать 15 млн Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, а также «всего» 10 млн Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5

Ожидается, что Samsung представит смартфоны Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4 в августе. Однако южнокорейское издание ET News уже опубликовало первые сведения о Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, которые дебютируют в 2023 году.

Из отраслевых источников издание узнало, что Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5 будут построены на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 2, которую должны представить уже в ноябре этого года. Первым смартфоном на базе этой платформы должен стать Xiaomi 13.





Samsung Galaxy Z Fold 5 будет иметь тройную камеру с 50-мегапиксельным датчиком изображения ISOCELL GN3 и 12-мегапиксельной фронтальной камерой. Подробности о камере раскладушки Galaxy Z Flip 5 пока неизвестны.

Samsung планирует продать более 10 миллионов единиц Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 во второй половине 2023 года. При этом продажи распределяться неравномерно: 8 миллионов Z Flip 5 и 2 миллиона Z Fold 5. Что касается Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, предполагается, что Samsung надеется достичь общего объема продаж в 15 миллионов единиц. Источник не уточняет, почему продажи следующего поколения должны снизиться.

Samsung еще не подтвердила дату своего следующего мероприятия Unpacked. Однако недавние утечки показали, что оно состоится 10 августа. На мероприятии будут представлены Galaxy Z Fold 4, Z Flip 4 и Galaxy Watch 5/Watch 5 Pro. Ожидается, что эти устройства поступят в продажу 26 августа.