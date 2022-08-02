Samsung отстаёт от Xiaomi на 10 лет. Компания построит полностью роботизированный завод по производству смартфонов к 2030 году

Благодаря постоянному развитию технологий автоматизации на сборочных линиях многих заводов в настоящее время используется большое количество машин, которые заменяют людей. Роботы более точны и менее подвержены ошибкам.

По последним новостям, Samsung Electronics построит полностью роботизированный завод по производству смартфонов к 2030 году. Сообщается, что Samsung Electronics сформировала в июле специальную рабочую группу, которая будет заниматься постройкой полностью роботизированных заводов.

Однако китайские производители уже внедряют подобные технологии. Ещё в прошлом году сообщалось о «Фабрике черного света» (Black Light Factory) Xiaomi, которая является полностью роботизированной. Gree и другие китайские компании также вводят в эксплуатацию подобные объекты.

Первая фаза «Фабрики черного света» Xiaomi была введена в эксплуатацию еще в 2020 году. Она использует полностью автоматическую производственную линию и может производить миллионы мобильных телефонов в год без вмешательства человек. На этой фабрике производились смартфоны Xiaomi Mi 10 Extreme Edition и другие.

Что еще более важно, большая часть оборудования на «Фабрике черного света» является собственной разработкой Xiaomi.