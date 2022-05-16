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    Samsung отказалась от идеи выпуска собственных электромобилей

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Samsung отказалась от идеи выпуска собственных электромобилей

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    Компания Samsung решила отказаться от идеи выпуска собственного электромобиля. 


    Samsung SSC-1

    Слухи о том, что корейский гигант может пойти по стопам Apple и взяться за разработку собственного авто, появились ранее в этом году. Samsung уже достаточно давно производит и продаёт различные компоненты для автомобилей, включая специальные однокристальные системы. Учитывая, что на автомобильный рынок активно пытается выйти Huawei, свою машину разрабатывает Apple, да и Xiaomi якобы тоже хочет на этот рынок, ничего удивительного в таких же планах Samsung не было. 

    Однако, ссылаясь на двух высокопоставленных руководителей в самой Samsung, которые непосредственно вовлечены в данный вопрос, источник сообщает, что компания решила не создавать собственный электромобиль. 

    Основная причина: Samsung попросту не верит в то, что ее выход на рынок электромобилей принесет устойчивую прибыль, и она намерена и впредь избегать любых возможных конфликтов со своими ведущими клиентами, сосредоточив внимание на своих основных направлениях.  

    После тщательных обзоров, ответов и обсуждений с клиентами высшее руководство Samsung пришло к единому мнению, что выход на рынок электромобилей будет неправильным как с точки зрения прибыли, так и с точки зрения работы с клиентами 

    Проще говоря, Samsung с выходом на рынок авто окажется прямым конкурентом для тех компаний, которым она сейчас поставляет компоненты для этих самых авто, что может быть вредно для бизнеса.  

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