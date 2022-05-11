Samsung не стала заморачиваться с дизайном Galaxy Z Flip4. На первых рендерах смартфон практически идентичен текущей модели

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Только мы увидели, как выглядит Samsung Galaxy Z Fold4, как другой сайт опубликовал рендеры Galaxy Z Flip4. Причём автор тут тот же — инсайдер OnLeaks, который практически никогда не ошибался.









В отличие от старшего собрата, младшая складная новинка Samsung сохранит дизайн предшественницы. В целом, смотря на рендеры Flip4, можно подумать, что это Flip3 — отличия минимальны.









Учитывая огромный успех Flip3 и ставку Samsung на дизайн, оставить его без серьёзных изменений может быть правильным решением. А сделать новинку хоть как-то выделяющейся могут помочь новые цветовые варианты.

Новая модель получит основной экран диагональю 6,7 дюйма и будет характеризоваться размерами 165,1 х 71,9 х 7,2 мм.