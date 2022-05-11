    В тренде

    Samsung не стала заморачиваться с дизайном Galaxy Z Flip4. На первых рендерах смартфон практически идентичен текущей модели

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Samsung не стала заморачиваться с дизайном Galaxy Z Flip4. На первых рендерах смартфон практически идентичен текущей модели

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Только мы увидели, как выглядит Samsung Galaxy Z Fold4, как другой сайт опубликовал рендеры Galaxy Z Flip4. Причём автор тут тот же — инсайдер OnLeaks, который практически никогда не ошибался. 


    Samsung не стала заморачиваться с дизайном Galaxy Z Flip4. На первых рендерах смартфон практически идентичен текущей модели

    В отличие от старшего собрата, младшая складная новинка Samsung сохранит дизайн предшественницы. В целом, смотря на рендеры Flip4, можно подумать, что это Flip3 — отличия минимальны.  

    Samsung не стала заморачиваться с дизайном Galaxy Z Flip4. На первых рендерах смартфон практически идентичен текущей модели
    Samsung не стала заморачиваться с дизайном Galaxy Z Flip4. На первых рендерах смартфон практически идентичен текущей модели

    Учитывая огромный успех Flip3 и ставку Samsung на дизайн, оставить его без серьёзных изменений может быть правильным решением. А сделать новинку хоть как-то выделяющейся могут помочь новые цветовые варианты. 

    Новая модель получит основной экран диагональю 6,7 дюйма и будет характеризоваться размерами 165,1 х 71,9 х 7,2 мм.  

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »