Samsung и TSMC могут запретить продажу мобильных устройств и микросхем в США

Комиссия по международной торговле США намерена начать расследование в отношении Samsung и TSMC в связи с предполагаемым нарушением компаниями патентных прав, связанных с чипами и мобильными устройствами на их основе.

В Комиссии отметили, что расследование стартовало после получения жалобы, поданной компанией Daedalus Prime LLC в сентябре 2022 года. Жалоба связана с 14-нм и более современным чипами, выпускаемыми Samsung, и чипами TSMC, которые производится по техпроцессу 16 нм и новые.

Расследование также коснется смартфонов, планшетов и умных часов, в которых используются соответствующие микросхемы. Истец требует заблокировать компаниям Samsung и TSMC импорт и продажи всех товаров, связанных с нарушением патентных прав, указанных в жалобе. Аналогичная жалоба также была подана в отношении Qualcomm.





Как пишет The Register, Daedalus Prime — это непрактикующая организация (NPE), которая владеет патентом на продукт или процесс, но не намерена его разрабатывать. Другими словами, она зарабатывает деньги, лицензируя технологии по своими патентам другим компания. В случае с Samsung, TSMC и Qualcomm были использованы технологии Intel, права на которые ранее были приобретены Daedalus Prime.

Истец намерен получить компенсацию от компаний за использование запатентованных технологий. В противном случае им грозит запрет на импорт электроники в США. В Комиссии по международной торговле США заявили, что не приняли решения по делу.