Samsung Galaxy Z Fold4 получит чуть более квадратный экран. Стали известны новые подробности о смартфоне

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Несмотря на то, что выхода новых гибких смартфонов Samsung ещё несколько месяцев, в Сети появляется всё больше информации о новинках.

Так, инсайдер Ice Universe раскрыл детали об экранах Galaxy Z Fold4. Смартфон получит основной экран с соотношением сторон 6:5 против текущих 5:4, а внешний будет характеризоваться соотношением 23:9 против 24,5:9 у Fold3.





Проще говоря, Fold4 станет чуть более квадратным, хотя разница будет некритична. На изображениях можно видеть, как примерно это будет выглядеть в сравнении с текущей моделью.





Кроме того, инсайдер утверждает, что Fold4 получит аккумулятор ёмкостью 4400 мА•ч, то есть ровно такой же, как у предшественника. А вот у Flip3 якобы будет элемент ёмкостью 3700 мА•ч против текущих 3300 мА•ч. Добавим к этому 25-ваттную зарядку против текущей 15-ваттной, и получим значительное улучшение подсистемы питания.

Ice Universe много раз сообщал точную информацию о смартфонах и датчиках изображения Samsung, включая недавние анонсы новых сенсоров разрешением 50 и 200 Мп. Также он первым показал точные изображения смартфонов с экранами-водопадами.