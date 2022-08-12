Samsung Galaxy Z Fold 4 и Xiaomi Mix Fold 2 сравнили на фото

На этой неделе Samsung представила свой флагманский смартфон Galaxy Z Fold 4, после чего Xiaomi анонсировала конкурирующий с ним Xiaomi Mix Fold 2 в том же форм-факторе.

Китайский инсайдер Ice Universe, сливший массу достоверной информации о разных смартфонах, опубликовал сравнительные фотографии Samsung Galaxy Z Fold 4 и Xiaomi Mix Fold 2, глядя на которые кажется, что это устройства разных поколений.





Прежде всего в глаза бросается толщина корпуса в сложенном и разложенном состояниях. Xiaomi Mix Fold 2 является самым тонким складным смартфоном. Толщина в разложенном состоянии составляет 5,4 мм, в сложенном – всего 11,4 мм. Этого удалось добиться, в частности, благодаря новому шарнирному механизму.





При этом Xiaomi Mix Fold 2 оказался гораздо дешевле конкурента, он стоит от 1335 долларов, а цена Galaxy Z Fold 4 стартует с отметки 1800 долларов.