Samsung Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4 показали на живых фото за четыре дня до анонса

В Сети появились живые фото перспективных флагманов Samsung – Galaxy Z Fold 4 и Galaxy Z Flip 4. Официальная премьера их состоится 10 августа, но устройства, судя по всему, уже разошлись по точкам продаж и операторским магазинам, где их и запечатлели. Более того, Galaxy Z Fold 4 даже засветился в немецкой версии Amazon.













Эта модель получила экраны с диагональю 6,2 дюйма (наружный) и 7,6 дюйма (внутренний). Оба – с кадровой частотой 120 Гц. Также ждем SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, много памяти и слегка доработанную камеру.









Galaxy Z Flip 4 тоже получит топовую платформу Qualcomm. Пользователь, опубликовавший фото, отметил, что складка на экране есть, но она не так заметна, как в модели нынешнего поколения.