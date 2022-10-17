Samsung Galaxy S23 впервые протестировали в Geekbench. И это одновременно первый тест платформы Snapdragon 8 Gen 2

Официальная премьера флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 состоится через месяц, но первый телефон на ее базе уже протестировали в Geekbench. Этот тест стал одновременно и первым для Samsung Galaxy S23.





В бенчмарке протестировали аппарат Samsung с каталожным номером SM-S911U, под этим обозначением скрывается один из вариантов Galaxy S23. Обозначения SoC нет, что и понятно, зато есть ее кодовое название – kalama. Раскрытые бенчмарком параметры платформы не дают усомниться, что kalama – это именно Snapdragon 8 Gen 2.

Так, графический процессор системы определен безошибочно – это Adreno 740. Что касается центрального процессора, то он представлен трехкластерной компоновкой: одно большое ядро работает на частоте 3,36 ГГц, четыре средних – на частоте 2,8 ГГц, три малых – на частоте 2,02 ГГц. Для сравнения, частоты аналогичных кластеров Snapdragon 8 Gen 1: 3,2, 2,75 и 2,0 ГГц.



GPU Adreno 740 засветился в мета-данных теста Galaxy S23 на Sandragon 8 Gen 2

Что касается прироста производительности, то он есть, хотя и нельзя назвать его большим: 1524 балла в однопоточном тесте и почти 4600 баллов в многопоточном – это на 14 и 9 процентов больше результата Snapdragon 8 Gen 1. Возможно, по мере доведения платформы и драйверов до ума результаты станут лучше, но уж точно не кардинально.

Что касается самого Galaxy S23, то он получил 8 ГБ ОЗУ и предустановленную Android 13. И то, и другое ожидаемо.