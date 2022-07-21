Samsung Galaxy S23 Ultra получит 200-мегапиксельный датчик Hexa?pixel? Компания зарегистрировала такой товарный знак

Похоже, 200-мегапиксельный датчик для Samsung Galaxy S23 Ultra выйдет под новым брендом. Компания зарегистрировала товарный знак Hexa²pixel, но пока никакого описания нет.





Название может означать, что датчик будет поддерживать биннинг с объединением шести пикселей в один виртуальный, но это пока лишь предположение. В таком случае снимки будут иметь разрешение около 33 Мп.

Напомним, на днях были данные о том, что для своего грядущего флагмана корейский гигант припас какой-то совершенно новый 200-мегапиксельный датчик, то есть использовать ISOCELL HP1 или HP3 компания не будет. Сделает ли Samsung новый датчик эксклюзивом Galaxy S23 Ultra, пока также неизвестно.