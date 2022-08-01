Samsung Galaxy S22+ рекордно подешевел и доступен со скидкой 250 долларов на Amazon

Серия Samsung Galaxy S22 была выпущена в конце февраля этого года, а сейчас Amazon предлагает модель Samsung Galaxy S22+ по самой привлекательной цене с момента выхода.

Разблокированный Galaxy S22+ 5G, который в обычное время стоит 1050 долларов, в настоящее время продается со скидкой 250 долларов. Речь идёт о версии, которая оснащена 256 ГБ флеш-памяти. Она доступна за 800 долларов.





В оснащение Samsung Galaxy S22+ входят однокристальная система Snapdragon 8 Gen 1, экран AMOLED диагональю 6,5 дюйма, 50-мегапиксельная основная камера Samsung GN5, а также 12-мегапиксельная сверхширокоугольная и 10-мегапиксельная камера с телеобъективом (3X, OIS). Основная камера и телеобъектив поддерживают оптическую стабилизацию изображения.