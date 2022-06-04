Samsung Galaxy S22 подешевел на JD.com на треть в рамках распродажи

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В рамках глобальной распродажи 618, проходящей сейчас в Китае, дешевеют не только смартфоны местных брендов, но и корейские флагманы. В частности, существенно снизилась стоимость Galaxy S22 – на 220 долларов. Если в марте за Galaxy S22 в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти просили 750 долларов, то сейчас смартфон реально купить за 530 долларов.





Естественно, в Китае Galaxy S22 доступен во всех фирменных цветах, а также в версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Напомним, смартфон оснащен экраном AMOLED с диагональю 6,1 дюйма, камерой с датчиками разрешением 50, 12 и 10 Мп, аккумулятором емкостью 3700 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт.