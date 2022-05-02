    В тренде

    Samsung Galaxy S22 и Galaxy S21 первыми получили новейшую версию Android 12

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Samsung Galaxy S22 и Galaxy S21 первыми получили новейшую версию Android 12

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...


    Samsung снова стала первой компанией, которая выпустила очередное обновление системы безопасности Android раньше всех остальных. На прошлой неделе южнокорейский гигант выпустил майское обновление Android 12 для Galaxy S22, а теперь пришла очередь Galaxy S21.

    Новая прошивка проход под номером G991BXXU5CVDD и в настоящее время распространяется для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в Италии. Ожидается, что через несколько дней прошивка станет доступна в остальных странах европейского региона, а затем появится во всём остальном мире.


    Чтобы проверить наличие прошивки, нужно пройти меню «Настройки» > «Обновление ПО».

    Не пропустите! Назван преемник Путина. Запад в ярости Подробности по ссылке... (ЖМИ ТУТ)
    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »