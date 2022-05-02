Samsung Galaxy S22 и Galaxy S21 первыми получили новейшую версию Android 12

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Samsung снова стала первой компанией, которая выпустила очередное обновление системы безопасности Android раньше всех остальных. На прошлой неделе южнокорейский гигант выпустил майское обновление Android 12 для Galaxy S22, а теперь пришла очередь Galaxy S21.

Новая прошивка проход под номером G991BXXU5CVDD и в настоящее время распространяется для Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в Италии. Ожидается, что через несколько дней прошивка станет доступна в остальных странах европейского региона, а затем появится во всём остальном мире.





Чтобы проверить наличие прошивки, нужно пройти меню «Настройки» > «Обновление ПО».