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    Samsung Galaxy M53 5G с большим экраном и 108-мегапиксельной камерой будет доступен в трёх вариантах

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Samsung Galaxy M53 5G с большим экраном и 108-мегапиксельной камерой будет доступен в трёх вариантах

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    Смартфон Samsung Galaxy M53 5G был представлен в начале апреля, а теперь появились подробности о цветах, в которых будет доступно устройство. В частности, в Индии телефон будет доступен в зеленом и синем цветах. В других странах мира он также будет доступен в коричневом варианте.

    Galaxy M53 5G будет поставляться в двух версия, с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. В европейском регионе цены составят 470 и 520 евро соответственно.


    Galaxy M53 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона является однокристальная система Dimensity 900. Телефон получит слот для карт памяти microSD.

    На передней панели Galaxy M53 5G установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 108, 8, 2 и 2 Мп. Galaxy M53 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.

    Samsung Galaxy M53 5G с большим экраном и 108-мегапиксельной камерой будет доступен в трёх вариантах

    Телефон работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.1.

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