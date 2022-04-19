Samsung Galaxy M53 5G с большим экраном и 108-мегапиксельной камерой будет доступен в трёх вариантах

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Смартфон Samsung Galaxy M53 5G был представлен в начале апреля, а теперь появились подробности о цветах, в которых будет доступно устройство. В частности, в Индии телефон будет доступен в зеленом и синем цветах. В других странах мира он также будет доступен в коричневом варианте.

Galaxy M53 5G будет поставляться в двух версия, с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. В европейском регионе цены составят 470 и 520 евро соответственно.





Galaxy M53 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц. Сердцем смартфона является однокристальная система Dimensity 900. Телефон получит слот для карт памяти microSD.

На передней панели Galaxy M53 5G установлена 32-мегапиксельная селфи-камера. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 108, 8, 2 и 2 Мп. Galaxy M53 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт.





Телефон работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой One UI 4.1.