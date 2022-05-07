Samsung Galaxy A32 4G получил интерфейс One UI 4.1 на базе Android 12

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Как пишет источник, LTE-версия смартфона Samsung Galaxy A32 получила обновление с интерфейсом One UI 4.1 на базе Android 12 – спустя несколько недель после того, как аналогичное обновление вышло для 5G-версии Galaxy A32.





На данный момент прошивка распространяется в Индии, но в течение нескольких недель обновлением будут охвачены и другие территории и страны. Новое ПО проходит под обозначением A325FXXU2BVD6, и в него входят апрельские обновления безопасности Android, устраняющие около 80 дыр и уязвимостей. Прошивка содержит в себе как улучшения в плане стабильности работы, так и визуальные улучшения пользовательского интерфейса. Также в One UI 4.1 Samsung улучшила и обновила стандартные приложения – менеджер сообщений, календарь, файловый менеджер и т.д.