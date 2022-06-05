Samsung будет производить панели OLED-дисплеев для iPad

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Samsung намеревается к 2024 году построить первую линию по производству подложек Gen 8.5 для OLED-дисплеев. Эти подложки имеют размер 2200×2500 мм, что существенно больше, чем у Gen 6 (1500×1850 мм), которые используются для смартфонов. Таким образом это, похоже, будут дисплеи для планшетов. По информации южнокорейского отраслевого издания The Elec, они предназначены для будущих устройств Apple.





Предполагается, что линии смогут выпускать 15 тысяч панелей в месяц. Это согласуется с данными других инсайдеров и экспертов, которые прогнозируют, что Apple планирует выпускать планшеты с OLED-дисплеями. При этом разные специалисты называют различные сроки — от 2022 до 2024 года. Однако, похоже, правильным будет именно последний вариант.

Помимо этого, издание сообщило, что в первых OLED-планшетах Apple будут использованы панели Samsung и LG, что служит дополнительным подтверждением данных насчёт 2024 года.

В iPad Pro, которые появятся в этом году, ожидается появление зарядки MagSafe и мощного чипа M2. Эта SoC будет создана по 3-нанометровому техпроцессу, что увеличит её энергоэффективность одновременно с ростом производительности.