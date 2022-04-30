Samsung AMOLED, HDR10+, 1200 Гц и большой запас яркости. Флагманский экран дебютирует в смартфоне iQOO Neo6 SE

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iQOO Neo6 SE должен быть представлен 6 мая, а пока что компания дразнит тизерами с характеристиками устройства. Сегодня в Weibo компания iQOO подтвердила, что iQOO Neo6 SE будет оснащено AMOLED-дисплеем флагманского уровня.

iQOO Neo6 SE использует сертифицированную HDR10+ плоскую панель Samsung E4 AMOLED с частотой обновления изображения 120 Гц, а также частотой дискретизации касания 1200 Гц для моментальной реакции на прикосновения. Кроме того, яркость панели может достигать 1300 кд/м2.





В iQOO Neo6 SE будет установлен проверенный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 870, обеспечивающий стабильную работу всех приложений. Устройство должно поставляться с большой батареей емкостью 4700 мА•ч и поддержкой быстрой зарядки iQOO мощностью 80 Вт.

Ожидается, что он будет работать под управлением Android 12 из коробки с оболочкой iQOO.