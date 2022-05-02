Samsung, а рынку точно нужны 200-мегапикелные датчики? Пока ISOCELL HP1 до сих пор не вышел, компания уже работает над ISOCELL HP3

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Несколько месяцев назад Samsung представила первый 200-мегапиксельный датчик для смартфонов — ISOCELL HP1. Он до сих пор не появился ни в одном устройстве, но компания уже работает над другим таким датчиком.





В Сети засветился ISOCELL HP3 с таким же разрешением 200 Мп. Данных о нём нет. Гадать о них тоже бессмысленно, так как у Samsung нет какой-то явной иерархии среди оптических датчиков. К примеру, ISOCELL GN2 крупнее, чем GN1, но при этом GN5 меньше их обоих, а GN3 вообще не существует. Таким образом, HP3 может быть как лучше, так и хуже HP1.

Однако выпуск второго датчика может говорить о том, что Samsung рассчитывает на их распространение. Пока же 200-мегапиксельный датчик порой приписывают Xiaomi 12 Ultra, и он, судя по утечкам, точно будет в грядущем флагмане Motorola.