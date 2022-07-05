«Самозабвенно»: Садальский указал на чрезмерный эгоизм Цискаридзе на шоу «Сегодня вечером»

Станислав Садальский в очередной раз прошелся по Николаю Цискаридзе в нелицеприятной форме. Актер выразил уверенность, что новый ведущий передачи «Сегодня вечером» слишком себя любит и выставляет это напоказ.
Речь идет о последнем эфире телепрограммы. По мнению Садальского, Цискаридзе весьма отстраненно слушал гостей в студии. При этом сам не упускал возможности порассуждать о себе и всем, что с ним связано.
«Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне. Самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы», — заявил актер.
Николай Цискаридзе занял место телеведущего на Первом канале не так давно. Раньше ведущим передачи «Сегодня вечером» был Максим Галкин, который покинул Россию после начала специальной военной операции.