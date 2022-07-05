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«Самозабвенно»: Садальский указал на чрезмерный эгоизм Цискаридзе на шоу «Сегодня вечером»

«Самозабвенно»: Садальский указал на чрезмерный эгоизм Цискаридзе на шоу «Сегодня вечером»
globallookpress/Pravda Komsomolskaya

Станислав Садальский в очередной раз прошелся по Николаю Цискаридзе в нелицеприятной форме. Актер выразил уверенность, что новый ведущий передачи «Сегодня вечером» слишком себя любит и выставляет это напоказ.

Речь идет о последнем эфире телепрограммы. По мнению Садальского, Цискаридзе весьма отстраненно слушал гостей в студии. При этом сам не упускал возможности порассуждать о себе и всем, что с ним связано.

«Балерун Цискаридзе рассказывает только о себе, маме, няне. Самозабвенно. Интересоваться другими людьми у него не получается. Ему не интересны чужие рассказы», — заявил актер.

Николай Цискаридзе занял место телеведущего на Первом канале не так давно. Раньше ведущим передачи «Сегодня вечером» был Максим Галкин, который покинул Россию после начала специальной военной операции.

николай цискаридзе сегодня вечером станислав садальский
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RusNewsToday24
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