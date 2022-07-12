Самооценка: что же это такое?

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Человека с хорошей самооценкой можно смело назвать индивидуумом VeraTs



Человек – часть социума и для него очень важно хорошее отношение к нему окружающих, оценка его качеств, поступков, достоинств. Но не менее важно для нас и отношение к самому себе, наша самооценка, которая зачастую формируется или оказывается под влиянием оценки человека обществом.Отсюда-то и начинаются все проблемы.Сознательно или несознательно каждый человек сравнивает себя с другими: “а она красивее”, “у него получается лучше, чем у меня”, “определенно, я умнее остальных” и все в этом роде.И это, конечно же, оказывает огромное влияние на нашу самооценку. Но наша ошибка заключается в том, что мы привыкли оценивать свою самооценку с позиции “высокая” или “низкая.” Вместо этого нам стоило бы понять, что самооценка – это то,что я про себя знаю, как себя понимаю, какой я человек на самом деле, независимо оттого, что думают и говорят обо мне.Когда мы были детьми, информацию о себе, хорошие или плохие, красивые или грязные и прочее, мы получали от других, чаще всего близких людей, и росли с пониманием, что можно, а что нельзя. Мы росли, и в нашу жизнь входили новые люди, новые оценщики: одноклассники, преподаватели, коллеги и так далее. И если к определенному моменту у нас не сформировалось собственное мнение о себе, то в голове поселяется голос, который оценивает наши действия, а мы идем у него на поводу. И тут-то стоит понять, что вся проблема заключается в том, что мы просто не занем себя. Не занем, какие мы на самом деле хорошие, умные, красивые, уникальные. Нам есть за что себя ценить, и нужно понять это и начать практиковать. В корне плохого отношения к себе лежит мысль, что я хуже, чем те, кто меня окружает, сравнение сбя с другими. Но сравнение – это бесполезная вещь. Стоит понять, что все люди разные, что внешне, что внутренне. У каждого есть своя уникальность, именно это имеет ценность. Если представить, что все были бы одинаковы, то как скучноо и однообразно стало в мире. Твоя уникальность заключается, именно, в твоей неповторимости. Очень часто человек думает, что он не такой как все, что он как белая ворона, и пытается подражать другим, чтоб не выделяться. Но зачем? Почему-то люди любят, когда у них есть вещь, которой нет ни у кого другого. Например, я часто встречаюсь с такой ситуацией, когда люди пытаются найти такую одежду, чтоб она была только у них. А ты уже имеешь то, что есть только в тебе и ни в ком другом. Просто задумайся об этом. Почему же тогда ты пытаешься скрыть свои особенности? Это просто нелогично. Поэтому, чтобы улучшить собственное мнение о себе, начни узнавать себя. Перестань сравнивать с другими. Пойми, что ты – ты, и именно такой ты имеешь ценность и важность. Прими свои негативные и положительные стороны. Начни любить себя.



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