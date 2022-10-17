Самолет Су-34 упал на дом в Ейске: что известно о катастрофе

Самолет Су-34 рухнул возле жилого дома в Ейске. Сообщения о крушении воздушного судна в жилом квартале города со ссылкой на очевидцев появились сначала в социальных сетях и местных СМИ. Позже информацию о ЧП подтвердили в Минобороны.
Согласно информации, которая известна к этому часу, самолет Су-34 потерпел крушение при наборе высоты. Пилот выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома ЮВО. Там также отметили, что на месте падения самолета произошло возгорание топлива. Летчики катапультировались.
Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что выехал в Ейский район. Экстренные службы уже на месте, пожар тушат, его площадь составляет 2000 квадратных метров. Обстоятельства и детали инцидента уточняются. Информации о пострадавших пока не поступало.
Кадры с места падения самолета в Ейске во дворе жилого дома опубликовали в Сети. На них видно, что многоэтажку охватил огонь.
По информации Министерства чрезвычайных ситуаций России, в Ейске после падения самолета во дворе жилого дома в многоэтажке горят этажи с первого по пятый.
Власти региона сообщают, что социальные объекты рядом с местом падения самолета в Ейске не пострадали.
Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате крушения самолета в Ейске. Глава государства поручил главе Краснодарского края Вениамин Кондратьеву, главе МЧС Куренкову и главе Минздрава Мурашко вылететь в Ейск, сообщили в Кремле.
Заместитель губернатора региона Анна Минькова сообщила, что специалисты ожогового отделения из Краснодара, санавиация и машины скорой помощи направлены в Ейск.
В Ейске после ЧП с самолетом погибли два человека, еще 15 пострадали, сообщило ГУ МЧС.
Из-за падения самолета пожаром охвачены с первого по девятый этаж жилой многоэтажки, порядка 100 человек эвакуированы, все они будут размещены в пансионатах города.