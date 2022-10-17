Самолет Су-34 упал на дом в Ейске: что известно о катастрофе

Самолет Су-34 рухнул возле жилого дома в Ейске. Сообщения о крушении воздушного судна в жилом квартале города со ссылкой на очевидцев появились сначала в социальных сетях и местных СМИ. Позже информацию о ЧП подтвердили в Минобороны.