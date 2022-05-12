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    Самолет со 122 людьми вспыхнул огнем в китайском аэропорту

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Самолет со 122 людьми вспыхнул огнем в китайском аэропорту

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    pixabay.com

    Пассажирский лайнер выехал за рубежи взлетно-посадочной полосы и загорелся в китайском городе Чунцин. В момент инцидента на борту находилось 122 человека, сообщил ряд местных СМИ.

    Известно, что в результате происшествия имеются пострадавшие, однако их точное количество на данный момент не приводится. Информации о возможных жертвах нет.

    Журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать пассажиров. Пока неизвестно, что послужило причиной пожара. Все обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются.

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