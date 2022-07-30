Самолет с Пелоси на борту пропал с радаров после приземления в Гонолулу

Сервис отслеживания перемещения самолетов Flightradar скрыл местонахождение самолета со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Воздушное судно пропало с радаров после приземления в Гонолулу.
Согласно полученной информации, самолет Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 вылетел 30 июля в сторону Тайваня. Затем некоторые СМИ сообщили, что воздушное судно совершило посадку в Гонолулу. После летательный аппарат пропал с радаров.
Стоит отметить, что возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань возмутил КНР. По мнению Пекина, событие не соответствует принципу «одного Китая». Кроме того, китайская сторона начала проводить учения в Южно-Китайском море.