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Самолет с Пелоси на борту пропал с радаров после приземления в Гонолулу

Самолет с Пелоси на борту пропал с радаров после приземления в Гонолулу
pxhere.com

Сервис отслеживания перемещения самолетов Flightradar скрыл местонахождение самолета со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Воздушное судно пропало с радаров после приземления в Гонолулу.

Согласно полученной информации, самолет Boeing C-40С с регистрационным номером 09-0540 вылетел 30 июля в сторону Тайваня. Затем некоторые СМИ сообщили, что воздушное судно совершило посадку в Гонолулу. После летательный аппарат пропал с радаров.

Стоит отметить, что возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань возмутил КНР. По мнению Пекина, событие не соответствует принципу «одного Китая». Кроме того, китайская сторона начала проводить учения в Южно-Китайском море.

Пелоси самолет США тайвань
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