Самолет рейса Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

«Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06:30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи. Рейс выполнялся из Москвы в Анталью», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.