Самолет рейса Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Воздушный лайнер, следовавший из Москвы в турецкую Анталью, экстренно сел в аэропорту Сочи из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров.
По прибытии в Сочи мужчине выдали направление на госпитализацию.
«Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06:30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи. Рейс выполнялся из Москвы в Анталью», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.
В итоге борт благополучно покинул аэропорт Сочи и направился в Анталью.