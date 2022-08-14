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Самолет рейса Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет рейса Москва — Анталья экстренно сел в Сочи из-за плохого самочувствия пассажира
pxhere.com

Воздушный лайнер, следовавший из Москвы в турецкую Анталью, экстренно сел в аэропорту Сочи из-за резкого ухудшения самочувствия одного из пассажиров.

По прибытии в Сочи мужчине выдали направление на госпитализацию.

«Борт прибыл в аэропорт Сочи в 06:30. На месте медицинским персоналом аэропорта пассажиру оказана первичная помощь и выдано направление на госпитализацию в медучреждение г. Сочи. Рейс выполнялся из Москвы в Анталью», — сообщили в пресс-службе аэропорта Сочи.

В итоге борт благополучно покинул аэропорт Сочи и направился в Анталью.

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