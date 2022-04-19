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    Самолет Cessna-172 потерпел крушение на востоке Австралии

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Самолет Cessna-172 потерпел крушение на востоке Австралии

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    Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

    Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 произошло на востоке Австралии. В результате авиакатастрофы погиб пилот, сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

    По информации правоохранителей, самолет рухнул недалеко от города Кунабарабран. Он вылетел из местного аэропорта незадолго до крушения. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и экстренные службы.

    Правоохранители выясняют причину крушения легкомоторного судна. К работе привлекли следователей из Австралийского бюро безопасности на транспорте.

    Еще одна авиакатастрофа произошла в Финляндии. Недалеко от города Ювяскюля потерпел крушение небольшой самолет. Пилот воздушного судна погиб.

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