Самолет Cessna-172 потерпел крушение на востоке Австралии

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Крушение легкомоторного самолета Cessna-172 произошло на востоке Австралии. В результате авиакатастрофы погиб пилот, сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.
По информации правоохранителей, самолет рухнул недалеко от города Кунабарабран. Он вылетел из местного аэропорта незадолго до крушения. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты и экстренные службы.
Правоохранители выясняют причину крушения легкомоторного судна. К работе привлекли следователей из Австралийского бюро безопасности на транспорте.
Еще одна авиакатастрофа произошла в Финляндии. Недалеко от города Ювяскюля потерпел крушение небольшой самолет. Пилот воздушного судна погиб.
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