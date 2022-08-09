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Самолет авиарейса Майами — Стамбул экстренно сел в Бухаресте из-за смерти пассажира

Самолет авиарейса Майами — Стамбул экстренно сел в Бухаресте из-за смерти пассажира
Photo by form PxHere

Самолет, следовавший из Майами в Стамбул, экстренно сел в Бухаресте из-за смерти пассажира на борту. О несчастном случае сообщил телеканал Digi 24.

Лайнер принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. По имеющимся данным, сначала мужчине, летевшему этим рейсом, стало плохо, а потом он скончался.

Воздушное судно приземлилось в 14:58 по московскому времени. На борт поднялась бригада врачей скорой помощи, которая попыталась реанимировать пассажира, но безуспешно. Всего рейсом Turkish Airlines летели 234 человека.

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RusNewsToday24
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