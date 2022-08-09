Самолет авиарейса Майами — Стамбул экстренно сел в Бухаресте из-за смерти пассажира

Самолет, следовавший из Майами в Стамбул, экстренно сел в Бухаресте из-за смерти пассажира на борту. О несчастном случае сообщил телеканал Digi 24.
Лайнер принадлежит авиакомпании Turkish Airlines. По имеющимся данным, сначала мужчине, летевшему этим рейсом, стало плохо, а потом он скончался.
Воздушное судно приземлилось в 14:58 по московскому времени. На борт поднялась бригада врачей скорой помощи, которая попыталась реанимировать пассажира, но безуспешно. Всего рейсом Turkish Airlines летели 234 человека.