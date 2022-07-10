Самокатчик попал под колеса внедорожника на проспекте Маршала Жукова в Москве

В Москве произошла авария с участием электросамоката и внедорожника Land Rover Discovery. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали, сообщил канал РЕН ТВ.
Самокат и джип ехали в попутном направлении на проспекте Маршала Жукова. Иномарка сбила 27-летнего мужчину на двухколесном транспорте. Он получил травму головы, а также ссадины и три перелома.
Утром в Екатеринбурге пострадал водитель самоката. Он проезжал перекресток, имея преимущество, но водитель автомобиля нарушил ПДД, сообщило издание «360».