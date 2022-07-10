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Самокатчик попал под колеса внедорожника на проспекте Маршала Жукова в Москве

Самокатчик попал под колеса внедорожника на проспекте Маршала Жукова в Москве
pxhere.com

В Москве произошла авария с участием электросамоката и внедорожника Land Rover Discovery. Водителя двухколесного транспорта госпитализировали, сообщил канал РЕН ТВ.

Самокат и джип ехали в попутном направлении на проспекте Маршала Жукова. Иномарка сбила 27-летнего мужчину на двухколесном транспорте. Он получил травму головы, а также ссадины и три перелома.

 Утром в Екатеринбурге пострадал водитель самоката. Он проезжал перекресток, имея преимущество, но водитель автомобиля нарушил ПДД, сообщило издание «360».

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