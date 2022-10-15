Самое высокое в мире дерево оказалось завалено мусором и продуктами жизнедеятельности людей

Туристам запретили подходить к самому высокому в мире дереву из-за разрушающих его экосистему действий путешественников, сообщили в калифорнийском национальном парке Редвуд в США.
Дерево-исполин возрастом 700-800 лет достигает 115,82 метра в высоту и пяти метров в диаметре. Представитель секвойи вечнозеленой, названный Гиперионом, является самым высоким деревом в мире, передает «Турпром».
Начальник отдела природных ресурсов парка Леонель Аргуэлло сообщил, что посетители заповедника уничтожают уникальную экосистему дерева. Вокруг него были обнаружены мусор, использованная туалетная бумага и продукты жизнедеятельности человека. В связи с этим было принято решение о запрете посещения этого уникального места. Тем, кто попытается нарушить правило, пригрозили штрафом в размере 300 тысяч рублей или тюремным заключением.