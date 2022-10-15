Самое высокое в мире дерево оказалось завалено мусором и продуктами жизнедеятельности людей

Начальник отдела природных ресурсов парка Леонель Аргуэлло сообщил, что посетители заповедника уничтожают уникальную экосистему дерева. Вокруг него были обнаружены мусор, использованная туалетная бумага и продукты жизнедеятельности человека. В связи с этим было принято решение о запрете посещения этого уникального места. Тем, кто попытается нарушить правило, пригрозили штрафом в размере 300 тысяч рублей или тюремным заключением.