Самое странное порно на максимальной громкости. Пользователь креативно наказал воровавшего его Wi-Fi соседа

Пользователь форума Reddit под ником darklinkuk поведал историю о том, как он проучил подключившегося к его сети Wi-Fi соседа.

В начале пандемии COVID-19 он был вынужден переехать в не очень благополучный район. Большинство соседей оказались ужасными, к их дому регулярно приезжала полиция, возле дверей пропадают посылки и так далее.

В какой-то момент он заметил, что при просмотре новых сериалов у него появились новые устройства для трансляции в списке подключенных к его Wi-Fi.

Я вошел в маршрутизатор и, черт возьми, 5 неизвестных устройств подключены к моему Wi-Fi, который защищен паролем. Я понятия не имею, как они подключились, если только не подслушали, когда я говорю пароль гостям.

darklinkuk





В такой ситуации можно было просто отключить устройства и сменить пароль, однако darklinkuk поступил иначе.

Я начал транслировать самое странное порно, которое я мог найти, на все устройства, увеличивая громкость до максимума. В конце концов, Дейв (так звали соседа), должно быть, понял и все устройства были отключены от сети.

darklinkuk

После этого darklinkuk изменил пароль и название сети на don’t drop the soap.