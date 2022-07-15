Самодельное взрывное устройство сбросили с украинского БПЛА в Белгородской области

Украинские боевики осуществили сброс самодельного взрывного устройства в городе Грайворон Белгородской области. Для этого был использован квадрокоптер, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Бомба сброшена на здание библиотеки. На место выехали следователи и оперативные службы. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.
«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения», — сообщил губернатор.
В скором времени будет оценен ущерб, после чего начнутся восстановительные работы, добавил он. Пострадавших в результате сброса взрывчатки нет.