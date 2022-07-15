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Самодельное взрывное устройство сбросили с украинского БПЛА в Белгородской области

Самодельное взрывное устройство сбросили с украинского БПЛА в Белгородской области
youtube.com/Минобороны России

Украинские боевики осуществили сброс самодельного взрывного устройства в городе Грайворон Белгородской области. Для этого был использован квадрокоптер, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Бомба сброшена на здание библиотеки. На место выехали следователи и оперативные службы. Об этом Гладков написал в своем Telegram-канале.

«Вчера поздно ночью в Грайвороне на здание библиотеки было сброшено с квадрокоптера самодельное взрывное устройство. Есть небольшие разрушения», — сообщил губернатор.

В скором времени будет оценен ущерб, после чего начнутся восстановительные работы, добавил он. Пострадавших в результате сброса взрывчатки нет.

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RusNewsToday24
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