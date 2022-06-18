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«Сами натворили дел и ищут виновных»: Путин о политике Запада

«Сами натворили дел и ищут виновных»: Путин о политике Запада
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Президент России Владимир Путин заявил, что все происходящее в мире — результат безответственной политики G7. Об этом он сообщил в ходе выступления на ПМЭФ-2022.

«Все происходящее в мире — результат безответственной политики G7. А [Роскомнадзор] стал «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на Россию все проблемы. Сами натворили дел и ищут виновных», — заявил президент.

Напомним, Россия 24 февраля приступила к проведению спецоперации по защите республик Донбасса, западные страны отреагировали на это введением санкций, многие политики в ЕС призвали отказаться от поставок энергоносителей из РФ.

Многие эксперты по прошествии некоторого времени с начала введения санкций заключали, что принятые меры не сумели оказать негативное влияние на экономику России.

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