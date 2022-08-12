Самая юная жертва Харви Вайнштейна впервые рассказала о домогательствах кинопродюсера и пережитом насилии

Кайя Сокола

Кинопродюсер Харви Вайнштейн уже отбывает тюремное наказание по делу о домогательствах, а против него свидетельствовали многие звезды Голливуда, которые также столкнулись с абьюзом с его стороны. Но считать список жертв магната закрытым пока рано. Издание Rolling Stone приводит свидетельства еще одной пострадавшей от Вайнштейна женщины. Кайя Сокола, по ее словам, столкнулась с домогательствами продюсера, когда ей было всего 16 лет, что делает ее самой юной жертвой Вайнштейна. В 2019 году она подала иск к нему, а теперь впервые подробно рассказывает свою историю.

В сентябре 2002 года Кайя Сокола, начинающая модель, приехала в Нью-Йорк из родной Польши. На одной из вечеринок 16-летняя Кайя, которая также мечтала о карьере актрисы, познакомилась с Вайнштейном. Ему в то время было 50 лет, и он был на пике своей власти и влияния. Она же впервые жила отдельно от родителей.

Люди на мероприятии говорили: “Это король Голливуда, и он может сделать все что угодно”. Он сказал мне: “Если ты хочешь быть актрисой, а я вижу, что у тебя есть потенциал, то я хотел бы встретиться с тобой за обедом и обсудить это”. Конечно, я слышала предостережения: “Не ходи на ужины. Там могут подсыпать в ваши напитки всевозможные наркотики”. Но обед казался мне безопасным,

— признается Сокола, которой сейчас 35 лет.

Через три дня Вайнштейн позвонил ей, назначил встречу и забрал на машине с водителем. Тот привез их к дому Вайнштейна в Сохо. По словам Соколы, через несколько минут после того, как они оказались в квартире, Вайнштейн изнасиловал ее, а затем эякулировал на пол. В ужасе она попыталась бежать, но он преградил ей путь и удержал ее на месте за руки. Стремясь нормализовать ситуацию, Вайнштейн настаивал на том, что только что случившееся было для него обычным делом, и упомянул имена Гвинет Пэлтроу и Пенелопы Крус как женщин, карьере которых он помог. По словам Соколы, когда он отпустил ее руки, он дал ей прощальный совет: ей нужно поработать над своим упрямством.

Кайя Сокола

Случай Соколы уникален не только тем, что она является самым молодым известным обвинителем Вайнштейна, но и тем, что ее гражданский иск против опального продюсера остается одним из последних. Большинство заявителей по эпизодам после 2005 года урегулировали дело в рамках процедуры банкротства, связанной с крахом студии Miramax на фоне опалы Вайнштейна, а почти все гражданские иски по эпизодам до 2005 года не подпадали под действие закона об исковой давности. Но в 2019 году Нью-Йорк принял закон о детях-жертвах, который открыл возможность для несовершеннолетних жертв сексуального насилия подать в суд на своих обидчиков.

При этом адвокат Вайнштейна Имран Х. Ансари заявляет, что его клиент “категорически и решительно” отрицает обвинения Соколы. Юрист также утверждает, что “хронология событий, подтвержденная другими доказательствами, включая показания свидетелей, опровергнет утверждения Соколы о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней”. Так, пресс-секретарь Вайнштейна заявил, что тот купил квартиру в Сохо, где, как утверждает Сокола, произошло нападение, только в 2005 году. Адвокат Вайнштейна также предоставил письменные показания Хельги Роуз Самуэльсон, бывшего помощника фотографа Марко Главиано, которая сказала:

Я убеждена, что Кайя Сокола и Харви Вайнштейн познакомились в конце 2005 года, когда она была со мной в квартире Марко Главиано в здании CitySpire в Нью-Йорке, а не в 2002 году, как она теперь утверждает.

Еще более интригующим является то, что иск Соколы напрямую нацелен на Disney, бывшую материнскую компанию Miramax, которая вышла из скандала с Вайнштейном невредимой, несмотря на то, что покрыла все деловые расходы Вайнштейна в 1993—2005 годах.

Кайя Сокола в возрасте 17 лет (фото из судебных документов)

В иске говорится о том, что студия Miramax выплачивала компенсацию нескольким женщинам, которые стали жертвами сексуальных домогательств и насилия со стороны Харви Вайнштейна, и, так как Disney контролировала финансы Miramax, там знали или должны были знать об этих платежах, что должно было вызвать дополнительное расследование.

В Disney пока никак не комментировали заявления Соколы, но внучатая племянница Уолта Диснея, Эбигейл Дисней, высказалась за то, что студия не должна отмалчиваться.

Когда ты сделал что-то неправильное, даже если речь идет о том, что ты просто отступил и позволил чему-то случиться, это все равно неправильно. И ты должен взять на себя ответственность,

— заявила она.

Эбигейл, которая также является продюсером и филантропом, заявила, что о поступках Харви всем было прекрасно известно.

Это даже не было секретом. Все знали, чем занимается Харви, и все было в порядке, пока на это смотрели так: “Ну, именно так и делается бизнес”,

— сказала она Rolling Stone.

В иске Соколы, в котором также фигурируют Боб Вайнштейн и Miramax в качестве ответчиков, отмечается, что Disney нанимала и выплачивала зарплату многим людям, которые способствовали “хищническому поведению” Вайнштейна.

Стоит отметить, что Боба Вайнштейна, брата Харви и его компаньона, уже неоднократно пытались привлечь к ответственности, но все иски были отклонены судом.

Сокола утверждает, что в течение многих лет, последовавших за тем нападением на нее в квартире в Сохо, Вайнштейн давал обещания помочь ее карьере и делал достаточно, чтобы держать ее на крючке. Он устроил так, чтобы она снялась в популярном шоу Project Runway, которое продюсировала компания Вайнштейна, а на одном кастинге он замолвил за нее слово, сказав, что эта девушка его друг и “для нее надо сделать все возможное”.

К осени 2005 года Вайнштейн дал ей еще одно обещание, сказав, что у него есть для нее роль в фильме со знаменитой актрисой в крупном проекте. Это был фильм “Дневники няни”, снятый весной 2006 года, со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Вайнштейн обещал, что у девушки будет заметная роль, но Сокола осталась статисткой.

Однако Вайнштейн также предоставил Соколе рекомендательное письмо для Актерской студии Ли Страсберга. Журнал Rolling Stone ознакомился с письмом от 20 июня 2006 года, написанным на бланке Вайнштейна и подписанным бывшим исполнительным директором Вайнштейна Келли Кармайкл, ныне успешным продюсером таких фильмов, как “Глаза Тэмми Фэй” и “355”. В рекомендации отмечаются “талант, драйв и трудолюбие” Кайи и ее называют “одаренной актрисой”.

Он все время повторял: “Знаешь что? У тебя есть шанс. У меня глаз наметан, я вижу, у кого может получиться, и у тебя получится. Но ты должна быть добра ко мне, и тогда я буду добр к тебе, и это только между нами. Ты должна помнить об этом”,

— вспоминает Сокола.

Кайя Сокола

Все это время Соколе было трудно справиться с чувствами вины и стыда, связанными с инцидентом в квартире в Сохо. Она винила себя. У нее развились тревожность, длительная депрессия и серьезное расстройство пищевого поведения. Она бросила модельный бизнес в 23 года.

Я еще могла работать. Я была в Нью-Йорке. У меня было несколько хороших недель моды, у меня были хорошие возможности. Но я начала саботировать каждый свой успешный проект, потому что чувствовала, что не стою этого,

— признается модель.

В течение следующего десятилетия Сокола держала инцидент с Вайнштейном в тайне, поделившись некоторыми подробностями своего опыта только со скаутом из DNA Model Management. Вернувшись в Польшу, она окончила Университет социальных и гуманитарных наук в Варшаве со степенью магистра психологии и начала практику в Польше в качестве клинического психолога и психотерапевта, специализируясь на лечении расстройств пищевого поведения и зависимостей. В 2017 году, когда разгорелся скандал с Вайнштейном, тот скаут прислал ей ссылку на статью, где были свидетельства Гвинет Пэлтроу о домогательствах и запугивании со стороны продюсера.

Когда я увидела имя Гвинет Пэлтроу, огромный камень упал с моей души. Я не была глупой, наивной маленькой девочкой. Это случилось даже с такой большой актрисой. Именно тогда я решила обратиться к юристам,

— делится Сокола.

Прошло еще два года, прежде чем в Нью-Йорке был принят закон о детях-жертвах, который позволил Соколе подать иск. Но дело двигалось медленными темпами на фоне накопившихся в судах дел из-за простоев во время локдаунов.

Сокола надеется, что ей удастся привлечь Вайнштейна и его помощников к ответственности по своему иску.

Сейчас никто не является неприкасаемым. Мне очень любопытно, смотрит ли Харви в зеркало и все еще думает: “Вот твари”, или он хоть как-то примиряется с тем, что он сделал. [У его окружения] я спросила бы: “А стоило ли оно того?”, потому что у меня нет ни тени сомнения в том, что они знали,

— говорит Кайя.

Еще в 2018 году Сокола анонимно заявляла о своих обвинениях в рамках коллективного иска, но потом подала свой личный иск, так как посчитала, что достижение соглашения и выплата компенсаций некоторым жертвам ныне обанкротившейся студией The Weinstein Company не позволяли Вайнштейну взять на себя ответственность. Кроме того, безнаказанными остались предполагаемые “пособники” продюсера.

Я подаю собственный иск от своего имени в соответствии с законом Нью-Йорка о детях-жертвах против Харви Вайнштейна и некоторых его пособников, включая Боба Вайнштейна, Miramax и Disney, каждый из которых мог — и должен был — остановить Харви Вайнштейна, прежде чем он сделал меня еще одной из своих жертв,

— заявила Сокола в 2019 году.

О финансовых требованиях бывшей модели официальных данных нет. Адвокаты Соколы также заявляли, что надеются, что их иск побудит других жертв отказаться от мирового соглашения.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в 2017 году после публикации расследования New York Times. Разоблачающий репортаж открыл голливудскую эру #MeToo, с тех пор Вайнштейна обвинили более 80 женщин, от оскароносных актрис до ассистенток.

70-летний Вайнштейн в настоящее время отбывает 23-летний срок в Лос-Анджелесе, ожидая суда по 11 дополнительным обвинениям. Ему также предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в непристойном нападении на женщину в Лондоне в августе 1996 года.