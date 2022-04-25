Самая пожилая жительница Земли умерла в Японии

А в это время жители Солнечногорска собирают детские рисунки, чтобы поднять настроение пенсионерке-инвалиду, в пятницу сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня». Людмила Мазаева всю жизнь проработала воспитателем в детском саду. Из-за болезни она потеряла ногу и теперь прикована к инвалидному креслу, единственная радость — это внимание детишек.