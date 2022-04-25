Самая пожилая жительница Земли умерла в Японии

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Жительница Японии Канэ Танака была признана самым старым человеком
на планете. Она скончалась в этот понедельник, 25 апреля.
Канэ Танака была рождена в 1903 году. Женщина пережила две
мировые войны, застала правление пяти императоров — начиная от реформатора
Мэйдзи и заканчивая нынешним императором Нарухито.
В январе этого года Канэ Танака отметила свой 119-й день
рождения. Конец своей жизни она коротала в доме престарелых в японской
префектуре Фукуока. Несмотря на долголетие, ярой сторонницей ЗОЖ ее не назовешь:
японка обожала газированные напитки и шоколад.
Канэ Танака побила рекорд по продолжительности жизни в
Японии. А в марте 2019 года она была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как
самый старый житель Земли.
А в это время жители Солнечногорска собирают детские рисунки, чтобы поднять настроение пенсионерке-инвалиду, в пятницу сообщало интернет-издание «Подмосковье сегодня». Людмила Мазаева всю жизнь проработала воспитателем в детском саду. Из-за болезни она потеряла ногу и теперь прикована к инвалидному креслу, единственная радость — это внимание детишек.
Ранее МЧС России сообщило, что выплаты в размере 10 ты рублей получили более шести тысяч пенсионеров и бюджетников на освобожденных в ходе спецоперации территориях Украины, передает «Вечерняя Москва».